الشرقية تنظم منتدى محلي للتنمية المستدامة

نظمتْ جمعية شباب الشرقية للتنمية، بالشراكة مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بالقاهرة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، الجلسة التاسيسة للمنتدى المحلي للتنمية المستدامة بمركز النيل بالزقازيق حوارًا محليًّا على مستوى محافظة الشرقية بين جميع أصحاب المصلحة من الجهات المعنية بالتنمية المستدامة "جهاز تنفيذي ومجتمع مدني وأساتذة جامعات ومراكز البحوث".

استهدفت الجلسة تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية المتوافرة داخل المحافظة، وإيجاد حلقة اتصال و تشاور مستمرة معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة.

تناول اللقاء تحديد أهم المشكلات البيئية بالمحافظة وتحديدها، مع أهمية رفع الوعي وبناء القدرات، والإدماج بعد الاستدامة في الاستراتيجيات والخلطط التنموية للمحافظة، والشمول في مفهوم للتنمية المستدامة والمتمثلة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمفهوم التنمية المستدامة.

حضر اللقاء عدد من قيادات المجتمع المدني أبرزهم: رئسهم رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلين عن الجهاز التنفيذي، وعدد من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث، وعدد من القيادات المحلية والمهتمين بقضايا التنمية المستدامة، وممثلين عن الإعلام والشباب.

أوصى اللقاء بعمل صفحة تجمع جميع الأعضاء على الفيس بوك، وإصدار تقارير بشكل دوري عن إنجازات وتحديات التنمية المستدامة داخل المحافظة، وعقد جلستين شهريًّا للمنتدي.

في نهاية اللقاء، تم اختيار الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، مديرًا للمنتدى، وأحمد عبدالمجيد منسقًا عامًّا.