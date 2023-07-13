الأهلي والزمالك.. القائم يحرم قفشة من هدف ثان للأحمر

أطلق محمد مجدي قفشة تسديدة صاروخية رائعة تجاه مرمى نادي الزمالك ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن لفريق الزمالك في المباراة التي تجمعهما حاليًا بالجولة الـ 31 المؤجلة ببطولة الدوري المصري.

وشهدت الدقيقة 2.30 من انطلاق صافرة أحداث لقاء القمة الـ 126 التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك هجمة مرتدة من لاعبي الأحمر وبتمريرة سحرية من أليو ديانج لاعب وسط الشياطين الحمر لزميله قفشة ليسدد الكرة اتجاه مرمى محمد صبحي حارس الزمالك ليتعاطف معها القائم لتحرمه من تسجيل الهدف الثاني لأبناء القلعة الحمراء.

ويعد الأهلي البطل التاريخي للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقبًا للزمالك وثلاثة للإسماعيلي ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبي.