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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ صيدلة: أعضاء بالإنسان تعمل بالكهرباء والمياه موصل جيد.. فيديو

د.أماني الشريف،
د.أماني الشريف، أستاذ الصيدلة جامعة الأزهر

قالت د.أماني  الشريف، أستاذ الصيدلة جامعة الأزهر، إن المياه مهمة لحياة الإنسان والحفاظ على صحته وحمايته من الأمراض، لافتة إلى أن الجسم يخرج التعرق لترطيب الجلد وضبط درجة الحرارة، كذلك مهمة لعمليات الهضم.

 وتابعت: "دون المياه لن يكون هناك عملية هضم للطعام، لأن الجسم يمتص المياه داخل الإنزيمات فى المعدة وتتم عملية الهضم، فالمياه كائن حى لازم يجرى، طول ما الدورة الدموية تجرى الإنسان عايش، لأن الدم مكون من الدم".

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 واستكملت: "المياه موصل جيد للكهرباء داخل جسم الإنسان، لأن كثير من الأعضاء داخل الجسم تعمل بالكهرباء وبالتالى تعمل المباه على توصيل الكهرباء، داخل المخ والخلايا العصبية إلى القلب والكلى والكبد وغيرها".

التحذير من المياه الغازية

وحذرت خلال لقائها مع قناة الناس، من استبدال المياه الغازية بشرب المياه، لافتة إلى أن المياه الغازية تحتوى على سكريات وألوان ومواد حافظة، وكلها تعتبر خطر على صحة الإنسان، لأنها تعتبر مياه تم تلويثها.

 وأكملت: "لازم نشرب المياه قبل كل وجبة، وأول ما أصحى من النوم ويفضل عصر ليمون عليها لأنها تعمل على عمل ليونة لكل أعضاء الجسم، والجسم يعمل على تنظيف الجسم من السموم". 

وواصلت: "لا يفضل شرب المياه قبل النوم، لأن حيوية الجسم تكون قليلة، كمان تعمل على إن الإنسان يقلق للتبول ليلا، فيجب توزيع المياه على مدار اليوم من الصباح وقبل الوجبات، وعلى مدار اليوم حتى تصل إلى 8 أكواب".

 

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