روسيا تُوضح موقفها من مُناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا

لا تُعارض "موسكو" مُناقشة الضمانات الأمنية لكييف، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مُوضحًا أن أوكرانيا تمتلك الحق في ضمان أمنها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، أشار "بوتين"، إلى أنه في المقابل لا ينبغي أن يُؤدي ذلك إلى الإضرار بأمن الدول الأخرى.

ولفت بوتين خلال برنامج "موسكو الكرملين وبوتين" على قناة "روسيا 24"، إلى أنّه بخصوص مسألة الأمن "قلنا مرات عديدة إن أي دولة لها الحق في ضمان أمنها".

وأضاف: "بالطبع لها الحق في اختيار طريقة تحقيق هذا الهدف الذي تعتبره الأصح لنفسها. ولكن لا يوجد في هذه الحالة سوى قيد واحد.. وهو مرتبط بحقيقة أنه أثناء تحقيق أمن دولة ما، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تهديد دولة أخرى".

حفل افتتاح النصب التذكاري للأمير ألكسندر نيفسكي:

من ناحية أخرى، بعث الرئيس فلاديمير بوتين تهنئة للمشاركين في حفل افتتاح النصب التذكاري للأمير ألكسندر نيفسكي في ألما آتا، وأشار إلى أنه يعتبره حدثا هاما في الحياة الروحية والثقافية للدولتين.

تم أمس افتتاح النصب في ساحة أمام الكاتدرائية في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، وهو عبارة عن تمثال برونزي للأمير ألكسندر على حصانه وهو يحمل في يده أيقونة فيودوروفسكايا المعجزة لملكة السماء.

وجاء في تهنئة الرئيس الروسي، التي تلاها مساعده فلاديمير ميدينسكي: "أهنئكم على حدث عظيم في الحياة الروحية والثقافية لكازاخستان وروسيا - افتتاح النصب التذكاري للأمير المؤمن بالحق المقدس ألكسندر نيفسكي. لقد مرت مئات السنين، لكن صورة هذا الحاكم العظيم لروسيا القديمة لا تتلاشى من الذاكرة التاريخية. تثير إعجابنا شجاعته وحكمته، وما حققه من أعمال خيرة لوطننا، ونبجله كحارس للإيمان والوحدة الوطنية".

وشدد الرئيس بوتين على أن "مآثر هذا الأمير، طالما ألهمت حماة الوطن الروس في السنوات العصيبة، وأما إرثه كدبلوماسي ورجل دولة فلا يزال حتى اليوم يشكل الأساس الهام لبناء حوار بين ممثلي مختلف الشعوب والأديان المختلفة في الفضاء الأوراسي".