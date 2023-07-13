«البحر الأحمر» تستعرض موقف اللجنة العليا للبت في طلبات المواطنين

عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الله ندا نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمحافظة البحرالأحمر والمستشارة لمياء نور الدين المستشار القضائي للمحافظة ، اجتماعا بديوان عام المحافظة اليوم الخميس 2023/7/13 لمناقشة اخر مستجدات العمل باللجنة العليا المشكلة بناء علي قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2020 بمدن الغردقة والقصير وراس غارب وسفاجا ومرسي علم للبت في الطلبات المقدمة من مواطني المحافظة والتي تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية الفرعية بكل مدينة

ناقش السكرتير العام خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من مواطني المحافظة للجنة، والتي تعمل بدورها في هذا الملف ، مؤكداً علي سرعة الانتهاء من الفحص للعقود و توفيق الأوضاع لما في صالح المواطن.

كما أوضح المستشار القانوني أن اللجنة المنعقدة ناقشت عدد من طلبات التنازلات وطلبات تسجيل العقود واستكمال إجراءات التعاقد أيضا طلبات تغيير الغرض من التخصيص وطلبات إضافة والتي تم فحصها في ضوء الضوابط واستكمال المرافق ، بالإضافة الي عدد من طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع الي تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضي مع خط التنظيم بالمدينة وعدم وجود تعارض مستقبلي مع تطوير المدينة ، علي أن يتم تسعيرها وفقا لتوقيت تقديم طلب التحويل كذلك عدد من الطلبات لقياس اراضي البلوكات

أقرت اللجنة بضرورة تحديد راي المدينة في طلب تغيير النشاط ومدى توافقة مع استخدام وتخطيط المنطقة

حضر الاجتماع كمال سليمان السكرتير العام المساعد واللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة واللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا واللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير واللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب وعدد من مسؤولي الادارات الهندسية و التخطيط والشئون القانونية بالمحافظة .

الاجتماع

الاجتماع