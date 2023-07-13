عاجل
عاجل .. انطلاق قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك "كُل ونام".. أحدث فكرة لمطعم منسف في الأردن المؤبد لسائق أنهي حياة مالك محل بليستشين بسبب تعليق على فيسبوك
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انخفاض الدولار يدفع الذهب لأعلى مستوى

ذهب
ذهب

شهدت أسعار الذهب في السوق العالمي، ارتفاع لأعلى مستوى منذ شهر، بعد أن شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجع واضح.

وارتفع سعر الذهب الفورية اليوم الخميس للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته منذ شهر عند 1963 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 0.2% ، ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1959 دولار للأونصة.

وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب أمس، بأعلى معدل منذ بداية شهر مايو، واخترق الذهب منطقة المقاومة 1930 – 1940 دولار للأونصة، كما نجح في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 1950 دولار للأونصة، مسجلا ارتفاع خلال تداولات الأمس بنسبة 1.3%.

أما مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية، شهد ارتفاع أقل من المتوقع خلال شهر يونيو، وسجل أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين، في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري 4.8% من القراءة السابقة 5.3%.

مواد متعلقة

أصبع مقطوع في قصر الإليزية.. هدية لماكرون قبل العيد الوطني

هلال القمر يقترن بنجم الدبران الليلة.. شاهدوه

مروان عطية يتعرض لهجوم على السوشيال ميديا بسبب وفاة والده

«المحامين» تناقش المسئولية الجنائية الناشئة حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

سيدة تنشر فيديو يوثق تعرضها للسرقة وتعليقات رواد السوشيال ميديا تصدمها.. شاهد

عناقيد النجوم تزين صفحة السماء لمدة 8 أيام.. تابعوها الليلة

الري تطلق تطبيق Water Net لخدمة العاملين بالوزارة

"المحامين" تتعاقد مع صيدلية لخدمة الأعضاء في المنيا
الجريدة الورقية