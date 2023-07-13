انخفاض الدولار يدفع الذهب لأعلى مستوى

شهدت أسعار الذهب في السوق العالمي، ارتفاع لأعلى مستوى منذ شهر، بعد أن شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجع واضح.

وارتفع سعر الذهب الفورية اليوم الخميس للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته منذ شهر عند 1963 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 0.2% ، ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1959 دولار للأونصة.

وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب أمس، بأعلى معدل منذ بداية شهر مايو، واخترق الذهب منطقة المقاومة 1930 – 1940 دولار للأونصة، كما نجح في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 1950 دولار للأونصة، مسجلا ارتفاع خلال تداولات الأمس بنسبة 1.3%.

أما مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية، شهد ارتفاع أقل من المتوقع خلال شهر يونيو، وسجل أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين، في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري 4.8% من القراءة السابقة 5.3%.