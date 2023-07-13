تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي بالدوري المصري

أعلن الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الاول بنادى الزمالك تشكيلة الأبيض لملاقاة نظيره الاهلى فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الت 31 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي .

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.