عاجل .. إعلان مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 كاملة

انتهت منذ قليل فعاليات قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي أقيمت في العاصمة الإيفوالارية آبيدجان على هامش عقد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للعبة .



وجاءت المجموعات على النحو التالي ..

المجموعة الأولى : مصر ، بوركينا فاسو،غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا،جيبوتي

المجموعة الثانية: السنغال ، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، توجو، السودان، جنوب السودان

المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو

المجموعة الرابعة: الكاميرون ، الرأس الأخضر، أنجولا، ليبيا، إسواتيني ، موريشيوس

المجموعة الخامسة :المغرب، زامبيا ، الكونغو، تنزانيا، النيجر،إريتريا

المجموعة السادسة : كوت ديفوار ،الجابون، كينيا، جامبيا، بوروندي، سيشيل

المجموعة السابعة : الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، الصومال

المجموعة الثامنة : تونس ، غينيا الإستوائية، ناميبيا، مالاوي، ليبيريا، ساوتومي.

المجموعة التاسعة : مالي ، غانا، مدغشقر، أفريقيا الوسطى ، جزر القمر ، تشاد.



وشهدت فعاليات القرعة تقسيم منتخبات القارة السمراء إلى 9 مجموعات، تضم كل منها 6 منتخبات، وجاء منتخب مصر فى التصنيف الأول بقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 إلى جوار المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار.



ووفقًا للنظام الجديد المتبع في التأهل بالنسبة لمقاعد القارة السمراء بالمونديال، تحسم 9 منتخبات تأهلها عن القارة الأفريقية إلى كأس العالم 2026، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “كاف” ، بزيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة لتصبح 48 منتخبًا بدلاً من 32 في مشاركات النسخ السابقة في المحفل العالمي.

كما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات في الترتيب الثاني بالمجموعات الأفريقية للمشاركة في ملحق أفريقي ثم يتأهل منتخب أفريقي واحد إلى الملحق العالمي للمنافسة على مقعد آخر خاص بالتأهل للمونديال.

وتأتي مواعيد الجولات على النحو التالي ..

الجولتان الأولى والثانية خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولتان الثالثة والرابعة خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024

الجولتان الخامسة والسادسة خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025



الجولتان السابعة والثامنة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولتان التاسعة والعاشرة من 6 إلى 14 سبتمبر 2025

مباريات أفضل منتخبات بالترتيب الثاني : خلال الفترة من 10-18 نوفمبر 2025