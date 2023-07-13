قمة دول الجوار طوق نجاة لإنهاء العنف في السودان.. فيديو

ثمن الدكتور السيد فليفل، عميد معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة السابق، اجتماع قمة دول جوار السودان اليوم بالقاهرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك ترقبا من الأشقاء في السودان بعد الفشل الذريع للقمة التي عقدها تجمع إيجاد في العاصمة أديس أبابا.

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قمة دول الجوار ركزت على الجوانب العملية التي لم تركز عليها المبادرات الأخرى أو جهود المبعوث الأممي، موضحًا أن أهم ما توصلت إليه تحقيق 3 أمور.

احترام السودان وسيادته

ولفت إلى أن الأمر الأول تمثل في احترام السودان وسيادته ووحدة أراضيه، مبينًا أن الأمر الثاني كان هو مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له السودان وشعبه ولابد أن يتوقف، والأمر الثالث هو مداركة الأوضاع الخاطئة للشعب السوداني.

وأشار إلى أن من بوادر التفاؤل لقمة اليوم، هو البيان الذي صدر من المجلس السيادة السوادني وإعلان التزامه بالتوصل لحكومة مدنية فور وقف إطلاق النار وخروج القوى التي مارست العمل الإرهابي من المدن.

باب أمل للسودانيين



فيما أشاد عيسى دفع الله، كاتب صحفي سوداني، بقمة دور الجوار التي انعقدت في القاهرة حول الأزمة السودانية، منوهًا إلى أن مصر ودور الجوار تلعب دورا كبيرا تجاه الأزمة السودانية، وهو ما يفتح باب الأمل أمام السودانيين.

ونوه إلى أن أهالي دارفور عانوا خلال الفترة الماضية من نقص في الغذاء والوقود، وانقطاع للكهرباء، وانتشار بعض الأمراض.

وتابع: “نعلم جيدا أن دور مصر محوري لإحداث استقرار حقيقي، لقدرتها على الوصول للطرفين، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهدا كبيرا خلال الشهور الماضية لحل الأزمة السودانية”، معربًا عن أمنيته بتوقف الحرب لعودة السودانيين إلى بلدهم مرة أخرى في حياة طبيعية.