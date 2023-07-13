عاجل
عاجل .. انطلاق قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك "كُل ونام".. أحدث فكرة لمطعم منسف في الأردن المؤبد لسائق أنهي حياة مالك محل بليستشين بسبب تعليق على فيسبوك
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قمة دول الجوار طوق نجاة لإنهاء العنف في السودان.. فيديو

الرئيس السيسي ومرافقيه
الرئيس السيسي ومرافقيه خلال قمة دول الجوار

ثمن الدكتور السيد فليفل، عميد معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة السابق، اجتماع قمة دول جوار السودان اليوم بالقاهرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك ترقبا من الأشقاء في السودان بعد الفشل الذريع للقمة التي عقدها تجمع إيجاد في العاصمة أديس أبابا.
وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قمة دول الجوار ركزت على الجوانب العملية التي لم تركز عليها المبادرات الأخرى أو جهود المبعوث الأممي، موضحًا أن أهم ما توصلت إليه تحقيق 3 أمور.

txt

جهود مصر في حل أزمة السودان واستقبال الوافدين

txt

تفعيل دور مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار شرط استقرار السودان

احترام السودان وسيادته

ولفت إلى أن الأمر الأول تمثل في احترام السودان وسيادته ووحدة أراضيه، مبينًا أن الأمر الثاني كان هو مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له السودان وشعبه ولابد أن يتوقف، والأمر الثالث هو مداركة الأوضاع الخاطئة للشعب السوداني.
وأشار إلى أن من بوادر التفاؤل لقمة اليوم، هو البيان الذي صدر من المجلس السيادة السوادني وإعلان التزامه بالتوصل لحكومة مدنية فور وقف إطلاق النار وخروج القوى التي مارست العمل الإرهابي من المدن.

باب أمل للسودانيين


فيما أشاد عيسى دفع الله، كاتب صحفي سوداني، بقمة دور الجوار التي انعقدت في القاهرة حول الأزمة السودانية، منوهًا إلى أن مصر ودور الجوار تلعب دورا كبيرا تجاه الأزمة السودانية، وهو ما يفتح باب الأمل أمام السودانيين.

 ونوه إلى أن أهالي دارفور عانوا خلال الفترة الماضية من نقص في الغذاء والوقود، وانقطاع للكهرباء، وانتشار بعض الأمراض.
وتابع: “نعلم جيدا أن دور مصر محوري لإحداث استقرار حقيقي، لقدرتها على الوصول للطرفين، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهدا كبيرا خلال الشهور الماضية لحل الأزمة السودانية”، معربًا عن أمنيته بتوقف الحرب لعودة السودانيين إلى بلدهم مرة أخرى في حياة طبيعية.

 

مواد متعلقة

تفعيل دور مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار شرط استقرار السودان

مصر تتحمل الغالبية العظمى من لاجئي السودان

سياسى: مصر لم تتخل يومًا عن السودان

أبو الغيط: نعارض أي تدخل خارجي في السودان لصون سيادتها واستقلالها

رئيس الاتحاد العربي للشراكة: قمة دول الجوار تستهدف تأكيد وحدة السودان وحماية مقدراته

الرئيس السيسي: إنشاء آلية وزارية لوقف القتال في السودان (شاهد)

وكيل صحة الشيوخ: قمة دول جوار السودان تحرك مصري مخلص في لحظة حرجة

الجريدة الورقية