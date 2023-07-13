اصنعي تاكو مكسيكي بالذرة علي خطي المطاعم

يعتبر تاكو مكسيكي بالذرة من رقائق الخبز الخفيفة والمحشية بمكونات لذيذة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير التاكو المكسيكي المنتشر حول العالم.

تاكو مكسيكي بالذرة

مقادير تاكو مكسيكي بالذرة

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الفلفل الاحمر الحار : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- خس : 4 أوراق (مفروم خشن)

- الذرة : علبة (حلوة وصغيرة)

- الخبز : 8 قطع (خبز تاكو)

- جبن موزاريلا : ربع كوب (مبشور)

تاكو مكسيكي بالذرة

طريقة التحضير

حمّي الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم اقلي البصل حتى يطرى.

أضيفي الكمون، والفلفل الحار، والبابريكا، ثم أضيفي اللحم.

اطهي اللحم لمدة 8 دقائق، ثم أضيفي الطماطم المفرومة، والذرة مع التقليب المستمر.

سخني خبز التاكو بحسب التعليمات الموجودة على العلبة.

قسمي مزيج اللحم على خبز التاكو وأضيفي الخس والجبن وقدميه.