إزالة 55 حالة تعد ضمن أعمال الموجة 21 بالدقهلية

واصلت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية اعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء وتستمر حتى 28 يوليو الجاري ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تم اليومإزالة 6 حالات تعد بمراكز بني عبيد والمنصورة عبارة عن تعدي بالبناء علي أملاك الدولة ولاية الري والنيل وبذلك يصبح إجمالي ما تنفيذه منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات 55 قرار ازالة منهم 51 قرارا إزالة تعد بالبناء علي مساحة 1177 مترا مربعا و3 قرارت إزالة تعد بالزراعة علي مساحة 3 أسهم 1 قيراط، بالإضافة إلي 1 قرار إزالة تعد علي الرقعة الزراعية بمساحة 800 متر مربع بمراكز ومدن وقري المحافظة.

وأشار مختار إلي أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام املاك الدولة بالمحافظة مشيرا ان اعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21 يتم تنفيذها علي قدم وساق وذلك بالتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وفي هذا الصدد، كان مختار سبق وان كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الإدارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة..

جدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.