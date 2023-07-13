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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

3 فواكه صيفية تساعد على التخلص من دهون البطن

فواكه صيفية
فواكه صيفية

تؤدي زيادة دهون البطن إلى زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، ويمكن أن تؤثر الدهون الزائدة في البطن سلبًا على الصحة وقد تساهم في العديد من الحالات المزمنة.

وهناك نوع واحد محدد من دهون البطن، وهو الدهون الحشوية، والذي يعد عامل خطر رئيسي لمرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب ، وحالات أخرى.

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خلطة سحرية للتخلص من دهون البطن خلال أيام

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أطعمة تعزز حرق دهون البطن الزائدة

تستخدم العديد من المنظمات الصحية مؤشر كتلة الجسم (BMI) لتصنيف الوزن والتنبؤ بخطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، ومع ذلك ، يتم حساب مؤشر كتلة الجسم فقط باستخدام الطول والوزن ولا يأخذ في الاعتبار تكوين الجسم أو الدهون الحشوية.

 

على الرغم من أن فقدان الدهون من هذه المنطقة قد يكون أمرًا صعبًا ، إلا أن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها إذا كنت تبحث عن تقليل الدهون الزائدة في منطقة البطن، ومنها الفواكة. 

 

فواكة تساعد على التخلص من دهون البطن 

التفاح

التفاح من الفواكه الغنية بألياف البكتين، التي تساهم في حرق دهون البطن، لأنها تتحلل ببطء، وبالتالي تعزز الشعور بالشبع، كما يحتوي التفاح أيضًا على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية، فضلًا عن الفلافونويد، وهو أحد مضادات الأكسدة المفيدة للجسم التي تنعكس بالإيجاب على عملية التمثيل الغذائي.

 

البطيخ

يحتوي البطيخ على 94% من الماء من إجمالي مكوناته، الأمر الذي يجعله سهل الهضم وفي الوقت نفسه لا يتسبب في زيادة الوزن غير المرغوب به، نتيجة للشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، فضلًا عن احتواء 100 جرام من البطيخ على 30 سعرًا حراريًا، هي كمية منخفضة جدًا تجعله مثالي لإنقاص الوزن.

 

الأناناس

يساهم الأناناس في السيطرة على الشعور بالجوع، نتيجة لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، فضلًا عن احتواء الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين، الذي له خصائص مضادة للالتهابات، يساعد هذا الإنزيم في استقلاب البروتينات ما يؤدي إلى انخفاض دهون البطن.

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