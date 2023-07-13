فحص 2975 مواطنًا ضمن حملة "قلبك أمانة" بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم فحص نحو 2975 مواطنا حتي الان ضمن حملة "قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب والتى تأتي تزامنا مع فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وكشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية أنه تفعيل المبادرة بنحو 48 منشاة صحية كمرحلة أولى لتقييم الأمراض غير السارية كالضغط والسكر وتقييم المخاطر القلبية وذلك بعد انتهاء الدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة من تدريب الفرق الطبية بالوحدات على أعمال رسم القلب.

وكانت صحة الدقهلية، أعلنت منتصف مايو عن وصول 48 جهازا لقياس السكر إلى جانب عدد مماثل من أجهزة رسم القلب فضلاً عن المستلزمات الطبية اللازمة وذلكً للبدء فى تنفيذ مبادرة "قلبك أمانة" تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".



يأتى ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ببدء تنفيذ مبادرة "قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.