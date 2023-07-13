السائق طفل.. حجز ميكروباص عرّض حياة المواطنين للخطر

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لصورة طفل يقود سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبيَّن أنها مقيدة بأسم "أحد الأشخاص" بولاية والده وكان يقودها وقت الواقعة (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبيَّن عدم حمله لرخصة قيادة ووجود تلفيات بالسيارة وملصقات على الزجاج الخلفى للسيارة، وتم حجز السيارة، تحررَّ محضر بالواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق منفصل، أصيب صباح اليوم الخميس 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم - إدفو جنوب محافظة البحر الأحمر.

كان مدير أمن البحر الأحمر تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالكيلو 5 طريق مرسى علم - إدفو مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم اثنان إصابتهم خطيرة.

انتقلت سارات الإسعاف الى موقع الحادث وتم نقل المصابين الى مستشفى اليوم الواحد بمرسى علم لتلقى العلاج.

تم إخطار النيابة العامة لإجراء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، هذا وقد أسفر الحادث عن إصابة كل من: حمادة صدقى عبدالباقي 35 سنة "نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم" وأحمد حسن عبدالمجيد 35 سنة "نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم" و ياسر عبدالناصر عبدالحليم 37 سنة "اشتباه كسر بالذراع الأيسر" وأحمد سيد بكر 34 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" وبدر عنتر عبدالمجيد 37 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، و حسن محمد عوض 36 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"و طارق مصطفى محمد 21 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".