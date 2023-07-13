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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انطلاق فعاليات مهرجان قرطاج الدولي 57 غدًا

مهرجان قرطاج الدولي
مهرجان قرطاج الدولي 2023

تبدأ الفعاليات الغنائية والفنية والثقافية لمهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57، غدًا الجمعة، والتي تستمر حتى 19 من أغسطس المقبل، بأحداث فنية ضخمة في جميع المجالات.

 

ينطلق الافتتاح مع عرض المحفل للفنان الفاضل الجزيري، ويمتلئ البرنامج الغنائي بكوكبة غنائية ضخم من مختلف الدول العربية، بجانب  فرق تونسية تراثية.

 


ماهو عرض المحفل؟ 

سيحمل عرض "المحفل" مجموعات موسيقية متفرّدة، المتعلق بالتراث المتداول بالجنوب التونسي خلال الحفلات الخاصة، وهو عمل إبداعي ينطلق فيه المسرحي التونسي فاضل الجزيري من جذور التراث الموسيقي التونسي ليُلامس روح العصر.

 

 

 سيكون لجمهور الدورة الـ57 لمهرجان قرطاج الدولي موعد هذا الصيف مع حفل للمسرحي التونسي فاضل الجزيري تحت عنوان "المحفل" (سهرة الافتتاح)، فيما سيكون حفل الاختتام مع النجم المصري محمد حماقي.

 

 كما سيكون لعشاق الموسيقى الصاخبة موعد مع حفل للفنان الأمريكي بان هاربر المعروف بأدائه ألوان البلوز والريغي والغوسبال، إلى جانب حفل فرقة "تقسيم تريو" التركية، مع حضور متجدّد للنجم التونسي-العربي صابر الرباعي، والنجم اللبناني راغب علامة للعام الثاني على التوالي.

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