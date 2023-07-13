سجائر الفيب الإلكترونية طريق سريع نحو الموت.. طبيب يوضح

حذر الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية بمصر، من أخطر الأمراض تداولا بين الشباب، وهو التدخين بطريقة حديثة منتشرة على شكل جهاز "الفيب" تحمل عواقب كارثية لصحتهم.

أخطار الفيب على الأطفال والشباب

سجائر الفيب الألكترونية تدمر الجهاز التنفسي..طبيب يوضح السبب

وأشار محمد الطراونة أن هناك أطفالا في بداية العمر ينهوا حياتهم من خلال التدخين المؤذي للجهاز التنفسي، وذلك يسبب مخاطر لهم جسيمة، بينما أن شعور بعض الأطفال ورغبتهم في تقليد الشباب وتدخين السجائر الفيب المنتشرة كنوع من التجربة في بداية الأمر ثم تصبح عادة لديهم وتعود.

أخطار الفيب على الأطفال والشباب

وأكد محمد الطراونة أن أخطار الفيب على الأطفال والشباب تتبلور في التهابات الأذن والسعال المستمر والربو والتهاب رئوي والتهاب شعب هوائية وهي أعراض تعد مبدئية، لكن التدخين يعرض الطفل والشاب لخطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب في وقت لاحق.

محمد الطراونة "التدخين يؤدي إلى الموت المؤكد"

وتابع محمد الطراونة حديثه قائلا :" إن التدخين يؤدي إلى الموت المؤكد فهو يسبب تهيج الجهاز التنفسي والقصبات الهوائية الذي يؤثر سلبا على صحة القلب، كما أنه قد يؤدي إلى الانسداد الرئوي المزمن والربو، كما أن له أضرار على القلب والجهاز الوعائي وعلى المخ ومراكز التفكير في الدماغ، وبمرور الوقت يسبب التدخين سرطان رئوي وهو من أخطر أنواع السرطان والذي يصعب التغلب عليه".

أخطار الفيب على الأطفال والشباب

وأضاف محمد الطراونة بضرورة التوعية المجتمعية المستمرة من أضرار التدخين على صحة الإنسان بجميع الفئات العمرية".

وأكد ايضا محمد الطراونة على ضرورة إبعاد الطفل عن التدخين بكل صوره وأشكاله، والاقتراب من الشباب في عمر المراهقة الذين يرغبون في تجربة الأمر دون معرفة عواقبه الجسيمة، ويجب تقديم النصيحة وطرح أمثلة لأشخاص جربوا التدخين وتعرضوا لوعكات صحية فيما بعد حتى يخشون تجربة التدخين بشكل قطعي.