ندوة إعلامية عن "الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية" بالشرقية

نظم مجمع إعلام الزقازيق برئاسة أمل رشدي، مدير المجمع، ندوة إعلامية موسعة عن الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية، وذلك بمقر الوحدة المحلية لقرية صفط زريق بمركز ديرب نجم.

ونفذت الندوة نورا أحمد الأخصائية الإعلامية بمجمع إعلام الزقازيق، وحاضر فيها الدكتورة أميرة شفيق مكاوي، أخصائي النساء والتوليد، والتى عرفت المرض المزمن بأنه مرض دائم يتعايش معه الإنسان، و يتقدم بشكل بطيئ مثل أمراض: الضغط، والسكر، وآلام المفاصل والسمنة، والسرطانات، والصرع ومشاكل صحة الفم، والاعتلال الكلوى.

وأوضحت أن الأمراض المزمنة كلها أمراض طويلة الأمد، وتستمر مع الإنسان بالعلاج، وأغلبها يعتمد على التغذية، ولفتت إلى الأمراض المزمنة تتأثر بالتلوث البيئي، وتلوث الغذاء، وكذلك العوامل الوراثية.

وأشارت مكاوي، إلى حملة 100 يوم صحة، وانتشار العيادات الثابتة والمتنقلة بأماكن مختلفة، للكشف على المواطنين، والاطمئنان على صحتهم وتقديم العلاج والمشورة الطبية اللازمة.