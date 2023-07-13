قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه سيتم إنشاء آليات لتحديد الاحتياجات القطاعية للاتحاد الأوروبي وبرامج تدريب العمالة المطلوبة من خلال مختلف مبادرات الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء Team Europe في مجال التدريب والتعليم المهنى والفنى مع ادراج اللغات والمهارات الشخصية لتسهيل اندماجهم في المجتمعات المضيفة.

وأكد “الوكيل ”، أنه يجرى العمل على برنامج جديد مع إيطاليا للهجرة العكسية، حيث سيتم أولا تدريب شباب المزارعين المصريين في مصر، ثم تدريبهم بايطاليا في المزارع الكبرى، ليقوموا بالعمل موسميا سنويا في إيطاليا، مع دمجهم في الاستثمارات الزراعية الإيطالية في مصر، او دعمهم ليكونوا رواد اعمال في مجال الزراعة من خلال المهارات المكتسبة لدعم الزراعة التصديرية المصرية.

وأضاف أن دور القطاع الخاص في مجابهة الهجرة غير الشرعية لا جدال فيه، من خلال خلق فرص عمل كريمة لأبنائنا من الشباب في أرض مصر حيث يمثل القطاع الخاص أكثر من 75% من الناتج المحلى الاجمالى والتوظيف والذي تسعى الحكومة بمختلف الآليات لزيادة تلك النسبة، وكذلك بالخارج من خلال فتح أسواق أفريقيا ودول الجوار خاصة في الإنشاءات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وتوفير فرص عمل شرعية للعمالة المصرية بتلك المشاريع.

ووصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الإسكندرية للقيام بعدد من الاجتماعات استهلتها بلقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمحافظة السيد أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، ونخبة من رجال الأعمال المصريين، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومجدي الوايلي عضو مجلس النواب، والسفير مزيد بن محمد الهويشان، قنصل المملكة العربية السعودية، والسفير صالح خطاب الساعدي قنصل عام دولة ليبيا، ويانغ يي القنصل الصيني في الإسكندرية، ونخبة من أبرز رجال الأعمال حول العالم.

وفي بدء كلمتها، رحبت وزيرة الهجرة بالحضور من الأشقاء العرب ورجال الأعمال من عدة دول، على أرض محافظة الإسكندرية العريقة، التي تمثل مزيجا من مختلف الحضارات التي ترعرعت على أرضها، وتمثل ركيزة تاريخية مهمة.