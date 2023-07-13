بعد قليل .. بدء مراسم قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026

تنطلق بعد قليل فعاليات سحب قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، والمقرر إقامتها بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على هامنش العمومية العادية للاتحاد الأفريقي للعبة.





ومن المقرر أن تشهد فعاليات القرعة تقسيم منتخبات أفريقيا إلى 9 مجموعات، تضم كل منها 6 منتخبات، على أن يأتي منتخب مصر فى التصنيف الأول بقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 رفقة منتخبات منتخبات المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار.

ووفقًا للنظام المتبع في التأهل، تحسم 9 منتخبات تأهلها عن القارة الأفريقية إلى كأس العالم 2026، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “كاف” ، بزيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة لتصبح 48 منتخبًا بدلاً من 32 في مشاركات النسخ السابقة من المونديال.

كان المنتخب الوطني قد احتل الترتيب الخامس على مستوى قارة أفريقيا في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم “كاف”.

مواعيد الجولات ..

وستكون مواعيد تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم كالآتي

الجولتان الأولى والثانية خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

الجولتان الثالثة والرابعة خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024

الجولتان الخامسة والسادسة خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولتان التاسعة والعاشرة من 6 إلى 14 سبتمبر 2025

مباريات أفضل منتخبات بالترتيب الثاني : خلال الفترة من 10-18 نوفمبر 2025.



ومن المقرر أن تشهد فعاليات النسخة المقبلة من المونديال تواجد 16 منتخبا من قارة أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ونفس العدد من أمريكا الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، بينما يأتي تأهل منتخبين آخرين عن طريق الملحق العالمي.