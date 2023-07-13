رئيس جامعة سوهاج يفتتح المبني الإداري لمركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير

افتتح اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، المبني الإداري الخاص بمركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور كل من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، اللواء مهندس محمود زكي حسين، الدكتور محمد فرج المشرف على المركز، المهندس عادل محمود مدير المشروعات بالإدارة الهندسية بالجامعة.

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، أن إنشاء مثل هذا المركز الفريد من نوعه على مستوى وسط وجنوب الصعيد يعتبر إضافة قوية للجامعة وللمجتمع الخارجي، كونه المسئول عن إعداد وتخريج كوادر متميزة في العديد من التخصصات البينية التي تخدم المجتمع في شتى المجالات، مثل: الرقابة البيئة، تقييم الأثر البيئي، تكنولوجيا صناعة السكر، تكنولوجيا صناعة الأسمنت، تكنولوجيا تنقية مياه الشرب والصرف، تكنولوجيا التعدين والبترول، السلامة والصحة المهنية، الاستزراع السمكي وتكنولوجيا المصايد، إدارة المخاطر البيئية، تكنولوجيا النانو واستخدامها في مختلف المجالات، نظم المعلومات والنمذجة البيئية، التنوع الحيوي والاستدامة البيئية.

وأضاف الدكتور حازم المشنب، أن من أهم أهداف إنشاء هذا المركز هو دراسة المشكلات البيئية وإيجاد حلول لها، وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية وتنميتها، والعمل علي التفاعل مع القضايا البيئية الإقليمية والعالمية، والسعي لتنمية الشراكات مع مختلف المؤسسات المناظرة، هذا بالإضافة للتعاون مع الجهات المستفيدة في سوق العمل.

وأشار المهندس عادل محمود، إلى أن المبني يقام علي مساحة ٤١٠ م٢ ويتكون من دور أرضي ودور أول وثاني علوي، ويضم كل دور عدد ٩ مكاتب إدارية، بالإضافة مخزن واستراحة ودورات مياة مجمعة، وذلك بتكلفة إجمالية ١٨ مليون جنيه.