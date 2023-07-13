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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بروتين دودة القز يمنع فقدان البصر المبكر.. علماء روس يكتشفون السر

علماء روس
علماء روس

كشف العلماء عن استنتاج مادة فعالة، يمكن من خلالها منع فقدان البصر المبكر، وذلك عن طريق بروتين دودة القز.

بروتين دودة القز تمنع فقدان البصر

أوضحت الخدمة الصحفية بجامعة "سِتشينوف" التابعة لوزارة الصحة الروسية لوكالة "تاس" بأن اكتشف فريقا من الباحثون الروس مادة لتقليل احتمالية الإصابة بالعمى المرتبط بالعمر باستخدام بروتين حشَري.

بروتين يصل لخلايا شبكية العين

أكدت الخدمة الصحفية من خلال بيانا لها، أن البروتين يمكن بمساعدته إيصال مضادات الأكسدة إلى خلايا شبكية العين، وذلك يمكن التقليل من احتمالية الإصابة بالعمى المرتبط بالعمر والناجم عن تدمير الخلايا بسبب الإجهاد التأكسدي. 

دودة القز

ذلك أنه تتراكم في الخلايا غير المنقسمة للأنسجة والأعضاء المختلفة  مع التقدم في العمر مادة الليفوفوسين، بصفته صباغا أصفراللون. وعند تعرضه للضوء فإنه يشكّل جذورا حرة تدمّر الخلايا، ويؤدي التراكم المتزايد لهذه الصبغة في خلايا الظهارة الصبغية البصرية إلى الإصابة بأمراض خطيرة، من بينها الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعمى لدى كبار السن.

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وتساعد مضادات الأكسدة من مجموعة الكاروتين على شكل أصباغ (لوتين) و(زياكسانثين) على إبطاء عملية تكوّن الجذور الحرة، ونظرا لأن خلايا الظهارة الصبغية في شبكية العين، وخاصة الخلايا غير السليمة، حساسة للغاية للتأثيرات، فمن الصعب اختيار مادة حاملة لتوصيل مضادات الأكسدة إلى شبكية العين.

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ودرس مؤلفو البحث العلمي  بروتين BmCBP  الذي ينتجه جسم دودة القز باعتباره مادة حاملة لمضادات الأكسدة. 

وبمساعدته حاول العلماء توصيل صبغة (الزياكسانثين) إلى خلايا الظهارية الصبغية للشبكية مع حُبيبات (الليبوفوسين) المضافة إليها. وتم تقييم الكفاءة باستخدام الفحص المجهري الفلوري، وهي طريقة تسمح بالحصول على معلومات حول حالة الخلية دون استخدام عوامل التباين.

دودة القز

قال يفغيني ماكسيموف رئيس مختبر الكيمياء الفيزيائية للأغشية الحيوية في كلية الأحياء بجامعة موسكو الحكومية إن نتائج الدراسة أظهرت أن استخدام بروتين BmCBP يسمح بالتوصيل الناجح لمضاد الأكسدة (الزياكسانثين) إلى خلايا شبكية العين في المختبر. وقد أبطأت المادة نفسها من تكوين الجذور الحرة، وبالتالي قللت من الإجهاد التأكسدي بحوالي 35٪.

وأضاف أن النتائج التي تم الحصول عليها مخطط لاستخدامها في المستقبل في سياق التجارب على حيوانات المختبر.

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