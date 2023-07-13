سيدة تنشر فيديو يوثق تعرضها للسرقة وتعليقات رواد السوشيال ميديا تصدمها.. شاهد

طلبت سيدة تمتلك متجرًا لبيع وتأجير ملابس الأفراح، من متابعيها إذا تعرف أحد على الطفلتين اللتين تظهران في مقطع فيديو، التقطته كاميرات وضعت خارج المتجر، وثق لحظة سرقتهما فساتين من حاوية تحتوي على ملابس، وضعتهما خارج المتجر بينما كانت تنظفه.

بعض المتابعين تعاطفوا معها وطالبوها بأن تستعوض الله في المسروقات، وآخرين كان ردهم صادمًا بالنسبة لها بسبب تعاطفهم مع الطفلتين.

ونشرت السيدة مقطع الفيديو وقالت: " حد يلحقني ويقولي اعمل اي مع البنات دي عشان لو خدت اجراء قانوني هأذيهم جامد، على اللي عملوه دا ومحدش يقولي نزلتي الفيديو ليه عشان انا ليا حق، وبطالب بيه واللي حصل دا ميرضيش ربنا، ولا يرضي اي واحدة فيكو ومش هستعوض ربنا فيهم عشان اتاخدو بالقصد مع سبق الاصرار من غير ارادتي".

وأضافت السيدة :" وقف حال وخساير ليا لان الفساتين كانت محجوزة وطالعه معايا الاسبوع دا، ف حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

تعديل: الناس اللي بتسأل الكڤر ليه محطوط قدام الاتيليه؟؟!، كنا بنضف الاتيليه واتحطو برا قدام الاتيليه عادي، زي اي مرة بنطلع فيها الشغل اللي هيتغسل عشان كانو هيروحو المغسله الضهر عشان الشغل اللي كان طالع تاني يوم العيد، وكدا كدا البوابه تحت بتكون مقفوله بليل وطول اليوم بنكون ف الاتيليه".

وتابعت: "الموضوع دا حصل الصبح قبل منفتح بس الكوافير اللي جمبنا فتح قبلنا عشان دا كان ايام عيد ففتحو بدري عن موعدنا وحصل اللي حصل".

رغم أن السيدة تعرضت للسرقة، إلا أن متابعي الفيديو، انحازوا إلى الطفلتين اللتين سرقتا الفساتين، خاصة بعد سرقة عدد 2 فستان فقط، كما علق عدد من المتابعين وأكدوا استعدادهم دفع ثمن الملابس المسروقة.

وقال حساب باسم ريهام : " حببتي سعر الفساتين الي خدوها بكام محدش قالك اتكلفي بي حاجه مهما كان دول اطفال وهتلاقيهم ايتام وممكن يكون كان نفسهم فيهم ياحببتي ولازم نسعدهم بكام سعر الفساتين".

وعلق حساب آخر باسم شريف: " بصي ربنا يعوض عليكى ويرزقك باحسن منهم، بس سامحى لله مش لحد تانى دول اطفال وشكلهم ٢٤ ساعه فى الشارع لا اتعلموا ولا فى رقيب ولا ولى امر يعرفهم الحلال من الحرام، انا بقول كدا عشان دول اطفال مش مدركين عواقب اللى عملوه هما فرحانين بالفساتين ياعينى، يلا سامحى وربنا يعوض عليكى".

وأضاف حساب باسم مولي يوسف: "اعتبريهم زكاة أو صدقة عيد .. واطفال حرام، يفرحوا بيهم وربنا يعوضك ف الجاى كم بيعه وتعوضى بس لو عارفه أهلهم لازم يتربوا، عشان ماتكررش ويكبروا يبقوا حرامية، العفو عند المقدرة".