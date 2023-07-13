عاجل
عمرو دياب يستقبل جمهوره في مراسي غدًا بعد قليل .. بدء مراسم قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 حركة تنقلات كبيرة في وزارة البترول والشركات التابعة سيدة تنشر فيديو يوثق تعرضها للسرقة وتعليقات رواد السوشيال ميديا يصدمها.. شاهد
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يضم أحمد سامح لاعب هليوليدو ومنتخب مصر لتدعيم فريق اليد

بوابة الوفد الإلكترونية

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع أحمد سامح نجم فريق هليوليدو لكرة اليد الذي يعد أحد أهم وأبرز اللاعبين في منتخب مصر.

ويأتي التعاقد مع اللاعب، ضمن خطة الإدارة من أجل تدعيم صفوف كوماندوز اليد استعدادًا للموسم الجديد.

وقام اللاعب صاحب ال21 عاما بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

الزمالك يتعاقد مع لاعب سموحة لتدعيم كوماندوز اليد

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع مؤمن محمد زكي لاعب فريق سموحة لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف كوماندوز اليد بالقلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الجديد.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

كما تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع أحمد وليد حارس مرمى فريق البنك الأهلي لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف الكوماندوز استعدادا للموسم الجديد.
وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة ٣ سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات.

الزمالك، يد الزمالك، فريق كرة اليد ينادي الزمالك، دوري كرة اليد، أحمد مرتضة منصور،

مواد متعلقة

مدرب الزمالك يعتمد تشكيل هجومي أمام الأهلي في القمة

شيكابالا على رأس قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في القمة 126

الزمالك يضم لاعب سموحة لتدعيم كوماندوز اليد

أوسوريو يوجه رسائل للاعبي الزمالك قبل القمة

ثلاثي منتخب الأولمبي يٌشاركون في تدريبات الزمالك إستعدادًا لمباراة الأهلي

ميدو يكشف تفاصيل مكالمة إمام عاشور وحقيقة توقيعه للأهلي

مران الزمالك.. أورسويو يخصص فقرة خططية قبل لقاء الأهلي

عبدالله جمعة يؤدي تدريبات تأهيلية بمران الأهلي
الجريدة الورقية