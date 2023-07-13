الزمالك يضم أحمد سامح لاعب هليوليدو ومنتخب مصر لتدعيم فريق اليد

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع أحمد سامح نجم فريق هليوليدو لكرة اليد الذي يعد أحد أهم وأبرز اللاعبين في منتخب مصر.

ويأتي التعاقد مع اللاعب، ضمن خطة الإدارة من أجل تدعيم صفوف كوماندوز اليد استعدادًا للموسم الجديد.

وقام اللاعب صاحب ال21 عاما بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

الزمالك يتعاقد مع لاعب سموحة لتدعيم كوماندوز اليد

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع مؤمن محمد زكي لاعب فريق سموحة لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف كوماندوز اليد بالقلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الجديد.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

كما تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع أحمد وليد حارس مرمى فريق البنك الأهلي لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف الكوماندوز استعدادا للموسم الجديد.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة ٣ سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات.

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