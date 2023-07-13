الأهلي والزمالك.. ترتيب هدافي كلاسيكو الكرة المصرية قبل القمة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية انطلاق صافرة أحداث مباراة الاهلي و نظيره الزمالك فى الكلاسيكو الذى يجمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي اليوم في قمة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب هدافي لقاءات الأهلي والزمالك تاريخيًا

و يعد ترتيب هدافي القمة في الدوري المصري باستثناء حسام حسن الذي لعب في الفريقين و سجل 9 أهداف:

1ـ محمد أبو تريكة - الأهلي 7

2ـ توتو - الأهلي 7

3ـ محمد شريف - الأهلي 6

4ـ عماد متعب - الأهلي 6

5ـ السيد الضظوي - الأهلي 6

6 ـ رفعت الفناجيلي - الأهلي 6

7 ـ صالح سليم - الأهلي 6

8 ـ أحمد مكاوي - الأهلي 5

و أسند الاتحاد المصرى لكرة القدم ديربي الكرة المصرية بين الاهلى والزمالك الى محمود البنا حكما للساحه.

و توج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب الدورى المصري الممتاز رقم 43 فى تاريخه، بالموسم 2022، 2023، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف ليحصد اللقب بعد مشوار مميز منذ انطلاق البطولة تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي.

و يعد الأهلى البطل التاريخى لنسابقة لدورى المصرى الممتاز بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقب للزمالك و ثلاثة للإسماعيلى و لقب وحيد للترسانة و غزل المحلة و الأوليمبى.

و من المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة ، 9:30 بتوقيت أبو ظبي ، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس و المغرب و الجزائر.

و ستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ستاد القاهرة جاهز لاستقبال القمة

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة ، عن إستعدادات الهيئة لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك في الجولة الـ31 المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز .

أكد وليد عبد الوهاب رئيس هئية ستاد القاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد ، ان هيئة ستاد القاهرة جاهزة لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك .

وأشار إلى ان مباراة القمة لا تقل أهمية عن مباريات الدوري و ستاد القاهرة الدولي جاهز لاستقبال الجماهير".

أتم رئيس هيئة ستاد القاهرة تصريحاته بأن أرضية الاستاد كانت تحتاج 4 أيام لازالة البذرة الشتوي لكي تظهر البذرة الصيفي ، وعقب لقاء الزمالك والمقاولون العرب ازالنا البذرة الشتوية ،لكي تكون أرضية ستاد القاهرة جاهزة لمباراة القمة بشكلها المعهود .

و يعتلي الأهلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة ، وتمكن المارد الأحمر من تتويج بطولة الدوري المصري الـ43 في تاريخة ، بينما يأتي الزمالك حامل اللقب الموسم الماضي يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

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