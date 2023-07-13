إيمان كريم تناقش نظام التعليم الدمجي مع خبراء وزارة التربية والتعليم والمجلس

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أعضاء لجنة نظام التعليم الدمجي بوزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من خبراء المجلس في هذا المجال.

دار اللقاء الذي ترأسته المشرف العام على المجلس، حول سياسات التعليم الدامج، وآليات ضمان بيئة تعلم مشتركة قادرة على توفير الدعم المستهدف للطلبة، وإزالة العوائق التي تواجههم وذلك لضمان حصول جميع الطلاب من ذوي الإعاقة على تعليم عالي الجودة من خلال تلبية احتياجاتهم المتنوعة .

لجنة نظام التعليم الدمجي بوزارة التربية والتعليم

وناقشت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، خلال اجتماعها مع أعضاء لجنة نظام التعليم الدمجي بوزارة التربية والتعليم، وخبراء المجلس ضرورة وجود خطة للتوعية بنظام الدمج والتعليم الدامج، الامر الذي من شأنه توعية أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة مثلا بالأدلة الإرشادية الخاصة بالإمتحانات، وتوعية القائمين على هذا النظام بالنماذج اللازمة لتنفيذ برامج التعليم الدامج وغيرها من الإجراءات