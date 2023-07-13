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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عناقيد النجوم تزين صفحة السماء لمدة 8 أيام.. تابعوها الليلة

عناقيد النجوم
عناقيد النجوم

يقضي محبي علوم الفلك، ليالي ساحرة اعتبارا من اليوم الخميس 13 يوليو، وحتى 7 أيام، لاستكشاف عدد لا يحصى من عناقيد النجوم الموزعة على طول مجرة ​​درب التبانة، والتي تتواجد ضمن فهرس تشارلز ميسييه لأفضل أجسام أعماق السماء.

 

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه لاسكتشاف تلك العناقيد النجمية، يتم الاستعانة بالمنظار أو باستخدام تلسكوب بتكبير منخفض، ويجب أن يكون من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن.

 

وأوضحت الجمعية، أنه بالنسبة للقاطنين في مدينة جدة بالسعودية، يمكنهم الاستمتاع برؤية النجوم في وادي القمر، والذي يبعد ساعة بالسيارة نحو الشمال في بلدة "عسفان" حيث يمكن رؤية الشريط النجمي لدرب التبانة يقطع السماء، وهو الوقت الأفضل خلال العام للنظر باتجاه مركز المجرة في الليل.

 

وعند النظر لذلك الشريط بالعين المجردة، نجده ضبابي عبر السماء بداية الليل وعند استخدام المنظار سوف يكشف الشريط الضبابي عن عدد كبير من النجوم البعيدة، ومن السهل رؤية درب التبانه حيث يمكن ملاحظة ان الجزء الغني بالنجوم باتجاه الأفق الجنوبي وهذا هو الاتجاه نحو مركز مجرتنا .

 

وخلال الليل يمكن مشاهدة عبور بعض الأقمار الصناعية وهي تعبر السماء، وربما أقمار ستارلينك إذا كان لها عبور في منطقتك ورؤية بعض الشهب العابره، وربما تتحطم أمامك كره نارية، أو قد تعثر على حجر نيزكي قادم من عالم اخر.

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