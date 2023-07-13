شهادة عربية.. مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة ويحتذى بها في المحافل الدولية

أوضح السفير مزيد بن محمد الهويشان، قنصل المملكة العربية السعودية، أن العلاقات بين مصر والمملكة متجذرة وقديمة، مضيفا أن هذه العلاقات علاقات استثنائية بين الدولتين الشقيقتين وتشمل كافة المجالات.

خلق سوق عربية تنافس السوق العالمية

وقال بن محمد الهويشان، إن مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة العربية، ولدينا إمكانيات اقتصادية قوية لخلق سوق عربية تنافس السوق العالمية ويحتذى بها في المحافل الدولية.

وقد وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الإسكندرية للقيام بعدد من الاجتماعات استهلتها بلقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمحافظة السيد أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، ونخبة من رجال الأعمال المصريين، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومجدي الوايلي عضو مجلس النواب، والسفير مزيد بن محمد الهويشان، قنصل المملكة العربية السعودية، والسفير صالح خطاب الساعدي قنصل عام دولة ليبيا، ويانغ يي القنصل الصيني في الإسكندرية، ونخبة من أبرز رجال الأعمال حول العالم.

ورحبت وزيرة الهجرة بالحضور من الأشقاء العرب ورجال الأعمال من عدة دول، على أرض محافظة الإسكندرية العريقة، التي تمثل مزيجا من مختلف الحضارات التي ترعرعت على أرضها، وتمثل ركيزة تاريخية مهمة.

أهداف وزارة الهجرة والغرفة التجارية

وأضافت الوزيرة أن هناك الكثير من الموضوعات التي تم بحثها فيما يخدم أهداف وزارة الهجرة والغرفة التجارية، وعلى رأسها الدور الحيوي لغرفة تجارة الإسكندرية، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني، الذي يعد الذراع التدريبي لوزارة الهجرة بالتعاون مع الجانب الألماني، وإمكانية التوسع في التجربة لخدمة الأسواق الأوروبية وتوفير عمالة مصرية ماهرة ومدربة للأسواق الأوروبية وسد فجوة الاحتياجات، كما أن الوزارة تستهدف الترويج لتجربة المركز المصري الألماني على مستوى دول المتوسط.