مكسيم الساحل الشمالى لعملائها: تسلمنا عقد التخصيص لمشروع «بوسيدى عبدالرحمن»

سلمنا مئات الوحدات وأوقفنا سداد الأقساط للوحدات التى استحقت التسليم حتى تحرير ملحق للعقود بالدفعات الجديدة

أفادت شركة مكسيم الساحل الشمالى باستلامها بداية الشهر الجارى عقد التخصيص الجديد لمشروع «بوسيدى عبدالرحمن» من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد نقل ولاية منطقة الساحل الشمالى من محافظة مطروح إلى الهيئة، موضحة أنه جارٍ استخراج القرار الوزارى الجديد من الهيئه لاستئناف العمل بمشروع «بوسيدى عبدالرحمن» فى أسرع وقت.

وأكدت الشركة فى بيان صحفى عزمها على إتمام التزاماتها تجاه عملائها الحاليين وتلافى كافة العراقيل التى تقف حائلاً أمام استئناف العمل فى أى من مشروعاتها، وتتفهم الشركة مخاوف عملائها الذين عبروا عن استيائهم بسبب تأخر تسليم الشركة للوحدات الخاصة بهم فى الفترة الماضية.

وبناء على ما سبق تود شركة مكسيم أن توضح عددا من الحقائق لوضع الأمور فى نصابها الصحيح وهى كالتالى:

أولًا: أن شركة مكسيم الساحل الشمالى قامت بسداد كافة مستحقات الأرض الخاصة بمشروع «بو سيدى عبدالرحمن»، ولا يوجد أى تأخير عليها سواء فى الدفعات المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو لأى جهة أخرى.

ثانيًا: قامت الشركة بتسليم المئات من الوحدات السكنية فى المشروع منذ أكثر من عام، كما قامت بإرسال إشعارات لجميع العملاء ممن حان وقت استلامهم لوحداتهم، بوقف سداد الأقساط لحين إبلاغهم بموعد التسليم الجديد، وقد تم تمديد الأقساط بناءً على طلب العملاء الموقرين الذين تواصلوا بخدمة العملاء، وتحرير ملحق للعقود الخاصة بهم بخطط سداد الدفعات الجديدة.

ثالثًا: لاحظت شركة مكسيم استغلال البعض لغضب العملاء ممن تأخر موعد تسليم وحداتهم، وقيامهم بالترويج لأخبار مغلوطة وتستهدف تشويه صورتها وسمعتها، بما يؤثر على استثمارات الشركة ومصالح عملائها، من خلال الترويج لادعاءات ليس لها أى أساس من الصحة. ولذلك فقد قررت شركة مكسيم البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع من قاموا بنشر أخبار كاذبة، وشائعات طالت الشركة ومجلس إدارتها، وتقديم ما قامت الشركة بتوثيقه من خلال الفريق القانونى لها، بكافة وسائل الإعلام والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأخيراً.. تؤكد شركة مكسيم الساحل الشمالى، أن استمرار نجاحها يتطلب تعاوننا من العملاء للحفاظ على سمعة المشروع، والاستثمارات التى تم ضخها به سواء من الشركة أو العملاء، وتلتزم الشركة بمواصلة العمل بجدية وتفانٍ لتحقيق رغبات واحتياجات العملاء الكرام، والسعى لتحقيق التقدم المستمر وتلبية تطلعاتهم بمشروع يقع فى أحد أفضل المواقع فى الساحل الشمالى.