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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تربح 8.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

ارتفعت مؤشرات  البورصة في ختام جلسة تعاملات  اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع بصورة جماعية مدعومة بمشتريات 

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة  8.3مليار جنيه، ووصل إلى مستوي   1.68.4 تريليون  جنيه.

صعد مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوي17342نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 1%  ليغلق عند مستوى3428  نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.99%   ليغلق عند مستوى 5084 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات  المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم  91مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 1.5 مليار جنيه .

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