القبض على تاجر عملة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تواصل الاجهزة الأمنية كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا، بالعثور على جثة تاجر خردة، مقيم بدائرة المركز بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عنأن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة "التروسيكل"، وأقر أحدهما بإستدراجه للمجنى عليه بزعم بيع ماكينة مياه "خردة" ،وعقب ذلك إستقل المتهمان معهللتوجه لإحضار الماكينة وأثناء ذلك قام أحدهمابالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض وقاما بالتعدى عليه حتى فارق الحياة.

وإستوليا على مركبة "التروسيكل"، الهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه ولاذا بالفرار، كما أضافا بتخلصهما من الهاتف عن طريق حرقه وبيع المركبة المستولى عليها لعميليهما "سيئ النية" مقيم بدائرة المركز مقابل مبلغ مالى تقاسماه فيما بينهما، وقد أمكن ضبط الأخير والمركبة المستولى عليها، مبلغ مالى، بقايا الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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