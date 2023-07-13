الإحصاء: 76.4% من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين عام 2022

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية بلغت (30423) طلباً عام 2022 مقابل (36955) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.7%.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (25713) طلباً عام 2022 مقابل (28448) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 9.6%.

بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (11869) علامة تجارية عام 2022 ، منهم (9070) مصر ، (2799) باقي الجنسيات ، مقابل (10997) علامة تجارية عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.9 ٪.

اشار الجهاز الى تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (9070) علامة تجارية بنسـبة 76.4٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية بعدد (888) علامـة تجارية بنسـبة 7.5٪ ثم المتقدمين من الإمارات بعدد (299) علامة تجارية بنسبة 2.5٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2022.

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1914) طلباً عام 2022 للحصول على براءة الاختراع، منهم (589) طلباً للمصريين بنسبة 30.8٪ و (1325) طلباً للأجانب بنسبة 69.2٪، مقابل (2225) طلبا عام 2021 منهم (881) طلباً للمصريين بنسبة 39.6 ٪ و (1344) طلباً للأجانب بنسبة 60.4٪ بانخفاض قدره 14٪في إجمالي عدد الطلبات عن العام السابق .

وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (512) براءة اختراع عام 2022 منها (102) براءة اختراع للمصريين بنسبة 19.9٪ و (410) براءة اختراع للأجانب بنسبة 80.1 ٪ من الإجمالي ، مقابل (508) براءة عام 2021 منهم (63) براءة للمصريين بنسبة 12.4% و (445) براءة للأجانب بنسبة 87.6 % بزيادة قدرها 0.8%في إجمالي عدد براءات الاختراع .

واشار الجهاز الى منح (145) براءة اختراع تم منحها وفقاً للتصنيف الدولي في مجال الكيمياء والفلـزات بنسـبة 28.3 ٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2022 (14.5٪للمـصريين، 85.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد (112) بـراءة اختــراع بنسبــة 21.9٪ (27.7٪للمصـريين، 72.3٪ للأجانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (93) براءة اختراع بنسبة 18.2٪ (24.7٪للمصريين، 75.3٪ للأجانب).

تصدر المتقدمين من المصريين المرتبة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (102) بــراءة اخــتراع بنسـبة 19.9٪ وجاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (90) براءة اختراع بنسبة 17.6٪ وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (42) براءة اختراع بنسبة 8.2٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2022.