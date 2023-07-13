تجديد حبس سائق الأوتوبيس المتسبب فى دهس طفلة الغردقة 14 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، تجديد حبس سائق الأتوبيس المتهم في حادث دهس طفلة وسط مدينة الغردقة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقى مدير أمن البحر الاحمر إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع طفة تدعى "رضا ا ح" 16 سنة بعد أن صدمها اتوبيس نقل ركاب بمنطقة السقالة وسط مدينة الغردقة أثناء سيرها بصحبة والدتها

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة الطفلة و تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام وتم القبض على السائق.

وقررت نيابة الغردقة حبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات