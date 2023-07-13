بعد رحيله من ميلبورن.. ناني يقترب من الانضمام لصفوف أضنة سبور التركي

اقترب البرتغالي لويس ناني لاعب فريق ميلبورن الأسترالي، من الانضمام لصفوف أضنة ديمير سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء اقتراب ناني من الانضمام لصفوف الفريق التركي، بتوصية من الهولندي باتريك كلويفرت، المدير الفني للفريق، الذي يأمل في تدعيم صفوفه بلاعب لديه الخبرات لتعزيز هجوم فريقه.

ويتوقع خضوع صاحب الـ36 عاما للكشف الطبي، في أسطنبول خلال ساعات بعد انتهاء عقده مع ميلبورن الأسترالي.

وانضم ناني، الذي فاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز إضافة للقب دوري أبطال أوروبا 2008، إلى ملبورن في يوليو الماضي، إلا أنه قرر الرحيل لخوض تجربة جديدة.