ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة الحشيش بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بالإتجار فى المواد المخدرة مستخدمين قوارب صيد بالنيل بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم وحال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل فقام أحدهم بالقفز فى النيل محاولاً الهرب حيث لقى مصرعه "تم إنتشال جثمانه"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تم ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزة أحدهم بندقية آلية، خزينتين، ومجموعة من طلقات لذات العيار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بينما تم ضبط قارب صيد بتفتيشه عُثر بداخله على كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، 2 بندقية آلية، 6 خزينة، مجموعة من الطلقات لذات العيار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورصد وتتبع نشاط العناصر الإجرامية الخطرة.

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