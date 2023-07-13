مياه المنوفية: حل 40500 شكوى للخط الساخن

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشر والصرفالصحي بالمنوفية، أنه في إطار الإهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة المستمرة لشكاوي المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة والنهوض بمستوى الأداء استقبل الخط الساخن 125 خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 40497 شكوي وتم حلها

وأكد استقبل الخط الساخن 125بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على مدار 24 ساعة خلال تلك الفترة ( 20003) شكوى تخص المياه ( ضعف ، إنقطاع، تسريب، محابس ) بالإضافة إلى (18476) شكوى تخص الصرف الصحى (طفوحات، تسريبات) ( 463) شكوي تخص جودة المياه و( 70) شكوى في مجال المشروعات و( 1485) شكوي تخص أنظمة المحاسبة والدفع ؛ وهذه الشكاوى يتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة وتوجيهها للمختصين لحلها وتوضيح شتى استفسارات العملاء.

وأشار نجيب، إلى أن منظومة الشكاوى CMS والمفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء هي إحدي حلقات التواصل مع المواطنين وأن الشركة وفرت العديد من قنوات الإتصال المختلفة للتواصل معهم خلال 24 ساعة فى اليوم عن طريق الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، والواتس 01220906668، أو من أى محمول 048/2175428 - 048/2175042؛ والموقع الإلكتروني للشركة mcww.com.eg ؛سعيا للارتقاء بالأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطنين