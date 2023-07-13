ابدأ حلمك.. استمرار محاضرات السيناريو والتصوير السينمائي بثقافة بالبحر الأحمر

يواصل قصر ثقافة الغردقة فعاليات مشروع "إبدأ حلمك السينما بين ايديك" والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لأبناء محافظة البحر الأحمر ويستمر حتى 13 يوليو الحالي بمكتبة مصر العامة بالغردقة

تضمنت فعاليات اليوم الثانى محاضرة بعنوان"مبادئ السيناريو السينمائي" حاضرها السيناريست عصام حلمي عن أساسيات ومبادئ كتابة السيناريو بداية من تحويل القصة أو الرواية إلى سكريبت أو سيناريو فنى بما يتضمن من مشاهد تعكس رؤية الكاتب ويجسد افكار المخرج على الورق

وعلى صعيد آخر تناولت المحاضرة الثانية "مبادئ التصوير السينمائي" والتى حاضرها مدير التصوير زايد نايف متحدثا عن أنواع الكادرات السينمائية وكيفية التقاط الصور بشكل فنى يعكس رؤية المصور لتوجيه الجمهور لهدف معين و شرح الطرق الفنية لتشكيل الأجسام والكتل داخل الكادر الفنى.

أما عن ثالث أيام الفعاليات واصل السيناريست عصام حلمى تقديمه للورشة بمحاضرة عن كتابة السيناريو بشكل احترافى وتكوين المشاهد بين الخارجى والداخلى حسب تداعيات الحوار الذى يخلق بدوره الرؤية الفنية للمخرج وسط مناقشات بين الحضور لدراسة تقنيات الكتابة الفنية فى لغة الحوار والسيناريو

كما واصل مدير التصوير زايد نايف الورشة الإبداعية فى فن التصوير كعنصر أساسي من أساسيات عناصر السينما متحدثا عن أنواع الاضاءات واسقاطاتها الفنية على الأجسام وما يعبر عنه كل نوع واستخدامات حركة الكاميرا منذ بدايتها ومراحل تطورها لخدمة الصورة التى يتلقطها المصور بشكل فنى جمالى

٠ جدير بالذكر أن مشروع فنون السينما " إبدأ حلمك السينما بين يديك"، هو مشروع ثقافي يقدم بإشراف عام للفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية

ويقام بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة