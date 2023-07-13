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الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط تاجر مخدرات بالشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن رجال الأمن بمحافظة الشرقية، من ضبط 500 طربة لمخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، مزاولة أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3,500,000 مليون جنيه تقريباً.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ماجاء بالتحريات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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