مع بداية الموجة الحارة .. متوسط نسب الرطوبة في مصر

ارتفاع شديد في درجات الحرارة ، تشهده البلاد بداية من اليوم الخميس، وزيادة في نسب الرطوبة، حيث يضرب مصر خلال الأيام المقبلة، المنخفض الهندي الحار، وهو عبارة عن كتلة هوائية تؤثر على مصر خلال فصل الصيف فقط، ويظهر على مصر خلال شهري 7 و8 بشكل واضح على محافظات الجمهورية كافة.

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وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 أو 4 عصرا، لأنه سيزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

ويذكر أن المنخفض الهندي الحار يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار والليل، وفقًا للدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأن تأثير امتداد هذا المنخفض وأول ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الخميس ويستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

متوسط نسب الرطوبة:

ودرجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية، وعلى جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ نسب الرطوبة المتوقعة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى ليلا تتراوح بين 80 و85 والصغرى نهارا 35 و40، السواحل الشمالية العظمى ليلا 85 و90 والصغرى نهارا 45- 55 درجة.

وستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل، وأعلى درجات الحرارة سيتم تسجيلها على جنوب الصعيد وستصل لـ44 درجة وستكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

وستشهد السواحل الشمالية ارتفاعات في درجات الحرارة ولكنها ستكون أقل من باقي مناطق الجمهورية وستصل على السواحل الشمالية لـ33 درجة وستصل درجة الحرارة المحسوسة لـ36 بسبب الرطوبة العالية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى ذلك التوقيت، لتبدأ درجات الحرارة بعد تلك المدة في الانخفاض التدريجي.