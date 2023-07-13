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الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 4 أشخاص من بينهم سيدة وبحوزتهم كيلو هيروين

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، هاتف محمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

بينما نجحت اجهزة الأمن من ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" وثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وزنت  كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة.

 

وبمواجهتهم  أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرةفقد تمكنتالأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.

 

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