زفة بالدفوف وسجدة شكر لله.. أفراح طلاب الثانوية العامة بانتهاء الامتحانات في الأقصر

وسط أجواء مليئة بالفرحة، اختتم طلاب الثانوية العامة بالأقصر، امتحانات نهاية العام، معبرين عن فرحتهم بآداء الامتحانات آخر مواد في الامتحانات، وانتهاء ماراثون الثانوية العامة.



وعبر طلاب الأقصر عن فرحتهم على طريقتهم الخاصة، حيث رصدت عدسة الوفد مشاهد فرحة الطلاب، والتي تمثلت في سجود الطلبة شكر لله أمام اللجان، فيما قام بعض الطلبة بعمل زفة بالدفوف، واستقلال مجموعة منهم الدراجات النارية خلال الزفة؛ فرحة بانتهاء الامتحانات، وإطلاق الشماريخ النارية تعبيرًا عن فرحتهم.

واختتم طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية، ماراثون امتحانات الثانوية العام، بامتحان مادة الأحياء، للشعبة علمي علوم، ومادة الرياضات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة علمي رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.



ويشار إلى إنه أدى حوالي 7550 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة الأقصر، بينهم 1351 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية، و5079 طالبا وطالبة بقسم علمى علوم، و448 طالب فى قسم علمى رياضة.



