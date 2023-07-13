الإتقان والانضباط .. شعار ترفعه مصر لتوفير خريج متميز لأسواق العمل الخارجية

تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن أهمية دور المركز المصري الألماني، الذي يعد الذراع التدريبي لوزارة الهجرة بالتعاون مع الجانب الألماني، وإمكانية التوسع في التجربة لخدمة الأسواق الأوروبية وتوفير عمالة مصرية ماهرة ومدربة للأسواق الأوروبية وسد فجوة الاحتياجات، لافتة أن الوزارة تستهدف الترويج لتجربة المركز المصري الألماني على مستوى دول المتوسط.

التعاون مع الجانب الأوروبي لتوفير تدريبات من أجل التوظيف

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى التعاون مع الجانب الأوروبي وتوفير تدريبات من أجل التوظيف، سواء داخل مصر أو خارجها، منوهة عن اتفاقية التجارة الحرة أفريقيا، بجانب الاستفادة من اتفاقيات الإيجاد، والتوسع في الاستثمارات في أفريقيا، مؤكدة أن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حريصون على التوسع في الاستثمار في مصر في مجالات مختلفة، ومن بينها العقارات والمجال الزراعي والثروة الداجنة والحيوانية والأسماك وصناعات الدواء وغيرهم.

حيث أشارت إلى عدد من النماذج التي نجح فيها المستثمرون المصريون في مصر، مضيفة: "نتطلع لأبعاد مختلفة للشراكة مع الغرفة التجارية لصالح الاستثمار المصري والشباب وتوفير فرص العمل، مؤكدة ترحيبها بكل أوجه التعاون والتدريب من أجل التوظيف".

وزيرة الهجرة : نتعامل مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب

وأكدت وزيرة الهجرة أننا نتعامل مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، إذ أن الاحترافية والإتقان والانضباط هو الشعار الذي نرفعه لتوفير خريج متميز لأسواق العمل، مؤكدة التعاون مع الجانب الإيطالي في تدريب وتأهيل الشباب، وكذلك الأشقاء في السعودية وحملات التوعية قبل السفر، وكذلك التعاون مع الجانب الهولندي لإتاحة وتدريب العمالة، وكذلك الاتفاق مع المجر، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب.

وقد صلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الإسكندرية للقيام بعدد من الاجتماعات استهلتها بلقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمحافظة السيد أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، ونخبة من رجال الأعمال المصريين، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومجدي الوايلي عضو مجلس النواب، والسفير مزيد بن محمد الهويشان، قنصل المملكة العربية السعودية، والسفير صالح خطاب الساعدي قنصل عام دولة ليبيا، ويانغ يي القنصل الصيني في الإسكندرية، ونخبة من أبرز رجال الأعمال حول العالم.