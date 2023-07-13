خلال الموجة 21 بالمنيا.. استرداد 342 فداناً أراضي أملاك دولة

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهوجها في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 21 .

بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ففي مركز العدوة شمال المحافظة ، أزالت الوحدة المحلية 7 حالات تعدِِ بالبناء المخالف ، داخل الحيز العمرانى ، خلال حملة مكبرة لرفع وازالة التعديات ، نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم استرداد 142 فداناً لعدد 7 حالات تعدِِ، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل ، واتخاذ اللازم حيال المتعدين.

وفى مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 7 حالات تعدِِ منها، 3 حالات تعد على أراض زراعية بقرية نزلة حسين، وحالة تعدِِ على أرض زراعية بقرية صفط الخمار ، و3 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية ، وأملاك الدولة بقرية تله، وتمت الازالة الفورية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة ، أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعدِِ بالبناء المخالف منها، 3 حالات تعدِِ على أرض زراعية بقري عبد السميع ، و منبال ، وسيلة الشرقية ، وحالة تعدِِ داخل الكتلة السكنية بحى غرب المدينة.

وفى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، تم إزالة 6 حالات تعدِِ بقرية بنى موسى ، واسترداد 200 فدان أرض أملاك دولة بقرية شيبة الشرقية بمجلس قروى بنى حسن، وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، أزالت الوحدة المحلية 6 حالات تعدِِ على أرض خارج الحيز العمرانى بحى غرب المدينة.