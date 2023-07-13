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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط ‏85355 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت الإدارة العامة للمرورحملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، واسفرت جهود الحملة عن ضبط ‏85355 مخالفة مرورية متنوعة.

 

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

وكان من بين هذه المخالفات 27802مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1272 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 دراجة نارية مخالفة، 27 مخالفة موقف عشوائى، 11 مخالفة لشروط التراخيص.

 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

 

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