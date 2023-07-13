تطهير شبكات مياه الشرب في بنى مزار بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، برفع كفاءة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي .

موجها المحافظ ، بتكثيف أعمال الصيانة الدورية ، وتطهير شبكات المياه على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لضمان جودة واستدامة الخدمة المقدمة ، والقضاء على المشكلات الناتجة ، عن سوء الاستخدام والضغط الزائد علي الشبكات ، وخاصة خلال فصل الصيف مع زيادة استهلاك المياه.

وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز بنى مزار ، أعمال صيانة دورية لتطهير وغسيل شبكات المياه ، بالوحدة المحلية لقرية الحسينية ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمركز ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب ردم آثار حفر عطل خط مياه بحى جنوب المدينة ، وتم عمل صبة خرسانية عقب الانتهاء من أعمال الصيانة، وإصلاح العطل تيسيراً على المواطنين.

كما أنهت الوحدة المحلية أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه خط 4 بوصة ، بشارع المحكمة بميدان الشهداء ، وشارع العاشر من رمضان بحي شمال المدينة، وذلك بالتنسيق مع شبكة مياه الشرب ، في إطار الحفاظ على استمرارية عمل الشبكات، وإطالة عمرها الإفتراضي والحد من وقوع أي أعطال.