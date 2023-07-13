13 دعاء لتيسير الزواج وتسخير شريك العمر

يوجد عدد من الأدعية يمكن قولها بنية تيسير وتسخير الزوج الزواج، وذلك رغم عدم ورودها في السنة النبوية، عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

دعاء تيسير الزواج وتسخير شريك العمر

ومن هذه الأدعية: اللهمّ يا مسخّر الرّياح لسليمان، ويا مسخّر الحوت ليونس، ويا مُسخّر النار لنبيّنا إبراهيم، ويا مُسخّر جبريل لمحمّد، أسألك أن تُسخّر لي زوجي، وأن تكفني شرّه، اللهمّ اجعل زوجي قرّة عيني، واجعلني قرّة عينه.

-اللهمّ ردّ زوجي إليّ ردّاً جميلاً، اللهمّ إنّي أسألك باسمك الحبيب الكافي أن تكفني كلّ أموري مع زوجي ممّا يشوّش خاطري، ويُسهر ناظري، اللهمّ ألّف بين قلبي وقلبه كما ألّفت بين قلوب عبادك، اللهمّ سخّره لي كما سخّرت البحر لموسى.

-اللهمّ أظهر محاسني لزوجي وأظهر محاسنه لي، واستر عيوبي عنه واستر عيوبه عنّي. اللهمّ سخّر لي زوجي وسخّرني له، وباركني له وبارك لي فيه.

-اللهمّ كما صرفت نساء العالمين عن يوسف اصرف نساء الكون عن زوجي. اللهمّ اقذف حبّي في قلب زوجي كما قذفت حبّ عائشة في قلب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، اللهمّ جمّلني في عينه واجعله سكناً لي واجعلني سكناً له، واجعل بيننا مودّةً ورحمةً إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

-يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّال لما تريد، أسالك يا من قرّيت عين أمّ موسى بابنها وحفظته لها أن تقرّ عيني برجوع زوجي، وأن تردّه لي ردّاً جميلاً كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً، إنّك كنت بنا بصيراً.

-يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وهو سكن لي.

-اللهمّ لك الحمد، فأنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصّمد، اسألك باسمك الأعظم أن تهديني وتهدي زوجي وأبنائي، وتجعلنا من عبادك الصّالحين المتّقين، وأن تُحسن خاتمتنا وتظلّنا تحت ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك، اللهمّ ارزقني ودّه وحبّه وارزقه ودّي وحبّي.

-اللهمّ اجعل زوجي حبيباً حليماً كريماً هيّناً ليّناً معي، اللهمّ اجعله أباً لي في الحنان، وأخاً لي في الطّاعة، وحبيباً في الفراش، واجعلني أمّاً له في الحنان، وأختاً له في الطّاعة، وحبيبةً له في الفراش.

-اللهمّ يا مؤلّف القلوب ألّف بين قلبي وقلب زوجي على محبّتك وطاعتك، اللهمّ اجعلني نوراً بين عيني زوجي، اللهمّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللهمّ اجعلني نوراً بين عينيه، اللهمّ اعصم قلبه عن المعاصي.

-يا رب سخّر لي زوجي، وحنّن قلبه علي، يا رب ضع في قلبه مواضع الرّحمة والألفة والمودّة من عندك، اللهمّ جمّلني في عينيه، وجمّله في عيني، وحبّبني إلى قلبه، وارزقني ذريّةً صالحةً منه، اللهمّ لا تُفرّق بيني وبينه.

-اللهمّ اشفِ زوجي وعافيه، اللهمّ اشرح صدره للإيمان، اللهمّ ارزقه الهداية، اللهمّ أره الحقّ حقّاً وارزقه اتّباعه، وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه، اللهمّ ابعد عنه رفقاء السوء، اللهمّ جنّبه الفواحش والمعاصي.

-اللهمّ اغفر ذنبه وطهّر قلبه وحصّن فرجه، اللهمّ سخّره لي، وسخّرني له، اللهمّ جمّله في نظري، وجمّلني في نظره، اللهمّ لا تفرّق بيني وبينه، اللهمّ احفظه لي يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم إني أسألك باسمك الكافي أن تكفيني كل أموري مع زوجي مما يشوش خاطري ويسهر ناظري.