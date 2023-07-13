الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيتي كلوب أسوان الجديدة يستضيف حملة مبادرة 100 مليون صحة

100 مليون صحة بسيتي
100 مليون صحة بسيتي كلوب أسوان

بدأت حملة مبادرة 100 مليون صحة بفرع نادي سيتي كلوب بأسوان الجديدة، في إطار الدور المجتمعي لمجموعة أندية سيتي كلوب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

 

وتشمل المبادرة إجراء التحليلات الطبية المتعلقة بالسكر التراكمي والدهون الثلاثية والكوليسترول ووظائف الكلى وضغط الدم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالنسبة للسيدات.

وتستهدف مبادرة 100 مليون صحة الكشف الطبي على المواطنين بالمجان في جميع المحافظات والتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

وتعد مبادرة 100 مليون صحة أحد انجازات المنظومة الصحية، وتنفرد بها مصر، من حيث الرصد المبكر والعلاج للامراض المزمنة والوراثية لكل الفئات، وتقع تحت إطارها عشرات المبادرات للكشف والعلاج المجاني.


وتهدف أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة، لذا لا يتوقف دورها عند النشاط الرياضى فقط، لكن يمتد إلى النشاط المجتمعى والعائلى أيضا لتفعيل دور الأسرة وعودة الترابط بين أفرادها في ظل الايقاع السريع للحياة والتطور التكنولوجى.

مواد متعلقة

اليوم.. أنس جابر تواجه أرينا سابالينكا في مباراة قوية بنصف نهائي ويمبلدون

وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة للاطمئنان على جاهزيتة لقمة الأهلي والزمالك

أشرف صبحي: تطوير ثقافة العمل الحكومي أصبحت ضرورة

عبدالوهاب: "ستاد القاهرة جاهز لقمة الأهلي والزمالك بالدوري"

منتخب مصر لسلاح السيف يواصل استعداداته بألمانيا لبطولة العالم

هشام حطب: شكرًا للمنتخب الأولمبي وهذا الجيل يمثل المستقبل للكرة المصرية

مهند شعبان بطل العالم للخماسي الحديث يوقع عقود رعاية مع روابط الرياضية

رئيس الاتحاد الأفريقي للكوارش: أشكر مصر على التنظيم الجيد للبطولة القارية
الجريدة الورقية