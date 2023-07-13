إزالة 49 حالة تعدي ضمن اعمال المرحلة الثالثة من حملات الموجة 21 بالدقهلية

واصلت الأحهزة التنفيذية بالدقهلية اعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالدثهلية والتى تستمر حتى 28 يوليو الجاري ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين..

واوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان ما تم ازالته اليوم عدد 16 قرار إزالة بمساحة 1010 متر مربع منهم عدد 15 قرار إزالة تعدي علي أملاك النيل بمساحة 210 متر مربع بمركز شربين وعدد 1 قرار إزالة تعدي علي الرقعة الزراعية بمساحة 800 متر مربع بمركز بلقاس ليصبح إجمالي ما تنفيذه من بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 ازالات 49 قرار إزالة منهم عدد 45 قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 972 متر مربع وعدد 3 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 8 سهم و1قيراط بالإضافة إلي عدد 1تعدي علي الرقعة الزراعية بمساحة 800 متر مربع.. واشار "مختار" الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام املاك الدولة بالمحافظة مشيرا ان اعمال المرحلة الثالثة من الموجة21 يتم تنفيذها علي قدم وساق وذلك بالتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء...

وفي هذا الصدد كان" مختار" سبق وان كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.