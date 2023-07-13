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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تموين المنيا.. ضبط 60 مخالفة متنوعة في حملات على الأسواق

الحملات التموينية
الحملات التموينية

حررت مديرية التموين بالمنيا، 60 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية ، على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 60 مخالفة تموينية منها،  56 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية .

تنوعت المخالفات ما بين ، (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –ـ توقف عن التشغيل ـ عدم وجود سجلات)، و4 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها،  (سلع مجهولة المصدر - ذبح خارج السلخانة).

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