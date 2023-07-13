موعد قرعة تصفيات أفريقا لـ كأس العالم 2026 اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر اليوم جماهير وعشاق كرة القدم المصرية والأفريقية سحب قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم مونديال 2026، في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.

وتمثل 10 منتخبات قارة أفريقيا في المونديال لاول مرة حسب النظام الجديد، حيث ستقسم القارة على تسع مجموعات، وتضم كل مجموعة ست منتخبات، ويتأهل الأول من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، على أن تقام تصفيات بين أفضل 4 في مركز الوصيف بدور المجموعات ليتأهل الأول ليكون المنتخب العاشر المتأهل لكأس العالم.

موعد قرعة تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

تبدأ قرعة تصفيات قارة أفريقيا اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر القنوات الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقناة «الكاف» عبر يوتيوب، وقناة الاتحاد الدولي لكرة القدم وحسابات الكاف والفيفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في التصنيف الأول للقرعة.