ورشة عمل حول أمراض الكلى والغسيل الدموي بصحة الدقهلية

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الكلي شعبة الغسيل الدموي يوماً علمياً تحت عنوان "ورشة عمل الغسيل الدموي".

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى بالدقهلية و الدكتور هشام السيد نائب رئيس الجمعية المصرية لامراض الكلي واستاذ الكلي بجامعة عين شمس. والدكتور أحمد البيلي مدير ادارة الكلي بالدقهلية و الدكتور كريم سالم مدرس الكلي بجامعة الفيوم إلى جانب الدكتور عماد شوقي مدرس الكلى بجامعة المنصورة والدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية .

تدريب عملى على الغسيل الدموي

واشتمل اليوم علي عدد من المحاضرات التوعوية في مجال الغسيل الدموي والجديد في تقنيات تصنيع مرشحات الغسيل الكلوي علاوة على ورشة عمل تدريبية علي ماكينات ومحطات معالجة المياة بمشاركة نحو 50 طبيبا من مختلف وحدات الكلي بالدقهلية.

وأكد الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلي بالدقهلية إن الورشة ناقشت المستجدات العلمية في مجال علاج أمراض الكلي بالإضافة إلى تدريب عملى على الغسيل الدموي ومستلزمات الغسيل الكلوي وزراعة الكلى

